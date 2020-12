GAZZETTA – “Il Natale a Dubai di CR7”

La Gazzetta dello Sport stamani in edicola titola così in prima pagina: “Conte, ritmo Trap”. La rosea, riferendosi all’Inter, fa un paragone da scudetto. Il tecnico ha creato infatti una squadra solida, poco spettacolare ma vincente: che analogie con i campioni ’89 allenati da Giovanni Trapattoni. Beppe Bergomi: “E se ci fosse anche un Matthaus…”. “L’appello di Malagò: ‘Sportivi, date l’esempio'”, dice il presidente del CONI in merito ai vaccini per il Coronavirus. In Primavera tocca agli olimpici?

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il Natale a Dubai di CR7”: campione del secolo al Globe Soccer. “I record mi inseguono e io giocherà ancora per qualche anno…”. “Le vacanze di Neymar”: l’attaccante in Brasile, sfida il virus. Bufera sul party con 500 invitati. “Vice Ibra: corsa a 3”: i rossoneri cercano l’attaccante e Zlatan Ibrahimovic, nel frattempo, si compra un bosco. Luka Jovic, Gianluca Scamacca, Odsonne Edouard rappresentano attualmente tutte le piste del “Diavolo”. Le opzioni, però, sono destinate ad aumentare a breve.