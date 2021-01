TUTTOSPORT – “Il derby dei miei figli”: Marcello Lippi parla di Inter-Juventus

“Il derby dei miei figli”: Marcello Lippi ha parlato a Tuttosport. Intervista all’ex commissario tecnico campione del mondo, tra l’altro doppio ex di Inter e Juventus. A -2 dal derby d’Italia: “Conte ha un’applicazione maniacale al lavoro, Pirlo è un perfezionista con una visione di gioco superiore alla media. Ma chi mi somiglia di più è Rino Gattuso”. Parla la moglie di Paolo Rossi. “Federica Rossi: ‘Vivo con il sorriso di Paolo”. “Io e le mie figlie siamo travolte da un’incredibile onda d’amore. A Prato una mostra con 100 opere dedicate a lui”.

“Che rullo la Dea”. Altra vittoria per l’Atalanta, battuto il Cagliari 3-1 in Coppa Italia, ancora in goal Luis Muriel. “Supercolpo SPAL, Sassuolo ko. E il 27 la sfida con la Juve”: la squadra di B diretta da ha eliminato i neroverdi di Roberto De Zerbi. Stasera spazio al campionato con il derby. “Lazio-Roma: Lulic dopo un anno. Fonseca cerca il primo successo”. Il Torino cerca una punta. “Toro, occhi su Lammers”. L’attaccante in uscita dall’Atalanta potrebbe essere la soluzione ideale per Marco Giampaolo.