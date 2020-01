TUTTOSPORT – Il calciomercato della Juventus scavalca quello del Napoli

“Pogba-Juve operazione panitas!”. Questo il titolo principale con cui si apre l’odierna edizione di Tuttosport in riferimento ai bianconeri e al possibile ritorno del centrocampista francese. “Cuadrado, Dybala, Higuain sono i tre amiconi (panitas nel gergo colombiano) di Pogba che tessono la tela per il grande ritorno di Paul in bianconero. Intanto domani arriva il Parma: Ronaldo in campo“. Il mercato bianconero tiene banco in ogni momento dell’anno, anche quando la rosa è piuttosto lunga. Niente di paragonabile a quello del Napoli. Gli azzurri hanno fatto due investimenti interessanti in questa finestra, prendendo Diego Demme dal Lipsia e Stanislav Lobotka dal Celta Vigo. I tifosi speravano in qual cosa di più. In generale, le trattative del Napoli non sono finite così spesso in prima pagina. Il colpo grosso è mancato, ma i partenopei non avevano mai speso così tanto nella sessione di riparazione. Adesso tocca al campo stabilire il valore delle squadre appena rinforzatesi.