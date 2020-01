CDS – “Il Napoli prova a riprendersi”

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con il titolo “Juve sotto attacco” La Lazio solo sul campo, l’Inter anche sul mercato: riparte la caccia. Il titolo nazionale è tutt’altro che garantito stavolta. La lotta allo scudetto si protrarrà fino alla fine, con la differenza che i biancocelesti non disputano le coppe europee. In taglio basso spazio anche al Napoli e alla delicata gara contro la Fiorentina. “Il Napoli prova a riprendersi“, stasera la Fiorentina. Diego Demme e Stanislav Lobotka partono dalla panchina. Si tratta della prima giornata del girone di ritorno e il Napoli deve praticamente ricominciare da zero. Non sono più ammessi passi falsi e il tecnico Gennaro Gattuso lo sa. Le polemiche sulla gestione di Carlo Ancelotti continuano, ma il problema vero potrebbe essere un altro. Il mercato in entrata sarebbe già concluso. I tifosi speravano comunque in qualcosa in più per ripartire al meglio.