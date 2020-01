Napoli, senti Gonzalo Higuain: “Maurizio Sarri ha assistito alla migliore stagione che abbia avuto”

L’ex bomber del Napoli Gonzalo Higuain ha parlato del suo rapporto con Maurizio Sarri in un’intervista rilasciata al Telegraph. “Ho imparato molto da ogni allenatore, ma non ho dubbi che Sarri sia quello che ha tirato il meglio di me. Non molla mai, è testardo e con me aiuta. Abbiamo un buon rapporto ma siamo entrambi testardi, a volte ci scontriamo ma è un buon conflitto. Non c’è niente di male ad essere testardo: se non lo sei abbastanza non hai emergi e scompari tra gli altri. E io sono solo testardo nel calcio”.

Grazie al tecnico toscano, l’argentino è diventato il più grande cannoniere della storia della Serie A in una singola stagione, segnando 36 goal nell’annata 2015/2016. Dopo la prima esperienza alla Juventus e il passaggio al Milan dell’attaccante, i due si sono ritrovati al Chelsea per poi proseguire insieme. “Io e Sarri tiriamo fuori il meglio l’uno dell’altro. Era con me e ha assistito alla migliore stagione che abbia avuto ed è per questo che mi conosce così bene e l’ha detto. Il problema è che non l’ha detto a me, ma a gli altri!”.