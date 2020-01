Napoli-Fiorentina, probabili formazioni Sky: David Ospina e Dusan Vlahovic dal primo minuto

La redazione di Sky ha proposto le sue probabili formazioni per il prossimo incontro tra Napoli e Fiorentina, in programma domani sera al San Paolo. Azzurri e toscani si sfideranno nella prima giornata del girone di ritorno del campionato. All’andata finì 4-3 per i partenopei. Nonostante l’arrivo di Patrick Cutrone, che ha già segnato in Coppa Italia, dovrebbe essere Dusan Vlahovic a guidare l’attacco degli ospiti dall’inizio. Per il Napoli, secondo Sky, in porta dovrebbe esserci David Ospina, in quanto Alex Meret non è ancora al meglio della condizione. Il resto dell’undici azzurro è più o meno confermato. A sinistra dovrebbe agire Elseid Hysaj, mentre a destra Giovanni Di Lorenzo tornerebbe a ricoprire in campionato il suo ruolo naturale.

Probabili formazioni Sky

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Giuseppe Iachini.