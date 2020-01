Calciomercato Napoli, l’idea dello scambio tra Fernando Llorente e Matteo Politano con l’Inter è ancora viva

Antonio Conte dopo aspetta ancora un attaccante, ma l’Inter ha dovuto mettere in stand by l’affare Olivier Giroud. Il calciomercato si sta infiammando. Senza lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola con la Roma è impossibile andare avanti numericamente in un reparto che ha già cinque elementi. Olivier Giroud sta aspettando e la situazione rischia di complicarsi. Difficile pensare che Matteo Politano possa restare a Milano dopo la delusione del mancato trasferimento alla sua Roma, confessata agli amici stretti. Si riapre quindi il discorso col Napoli per uno scambio con Fernando Llorente, che non sta trovando tantissimo spazio con Gennsro Gattuso nel suo 4-3-3. Si tratterebbe forse della soluzione ideale per entrambi i club. Ormai l’esterno nerazzurro è depresso e continuare a giocare nell’Interesse dovrebbe essere la sua ultima scelta. Una piazza calda come quella napoletana sarebbe perfetta per rivitalizzarlo. Il giocatore spera ancora velatamente nella Nazionale, prossima agli Europei in casa.