TUTTOSPORT – Gonzalo Higuain verso l’addio, la Juventus punta sempre Arkadiusz Milik

L’edizione di oggi di Tuttosport apre dando spazio in prima pagina al futuro di Gonzalo Higuain. Finita la quarantena per l’attaccante argentino che, però, non è poi cosi certo di restare alla Juventus. All’orizzonte ci sono gli USA, ma anche il River Plate e il ritorno in Premier League. I bianconeri monitorano sempre la situazione di Arkadiusz Milik, attaccante in scadenza di contratto nel 2021 e sempre più lontano da Napoli. Gli azzurri lo valutano non meno di 40-50 milioni di Euro e all’estero il polacco piace al Chelsea, al Tottenham e all’Atletico Madrid.

La “Vecchia Signora” può impiegare Daniele Rugani, Luca Pellegrini o Juan Cuadrado come pedine di scambio, ma il Napoli non sembra particolarmente interessato a nessuno di loro. Ciò che è certo è che il centravanti non sarà svenduto. Aurelio De Laurentiis intende fortemente fare cassa, anche perché il club partenopeo dovrebbe rimanere fuori dalla prossima edizione della Champions League.