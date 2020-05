Calciomercato Napoli, parla l’agente di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo: “Dovrebbero rimanere, ma se non si trova un accordo…”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Elseid Hysaj e Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del futuro dei suoi assistiti in azzurro.

“Hysaj e Di Lorenzo si sono trovati perché è saltata la trattativa, causa di forza maggiore. Mettere Conti in concorrenza con Di Lorenzo che giocano entrambi in una grande squadra, è da stupidi. Offerte per Hysaj? Con i problemi che ci sono, non si pensa al mercato. Elseid alla Roma è una grande caz*ata. Mario Rui e Di Lorenzo Dovrebbero rimanere al Napoli, ma se non si trova un accordo… Credo che nei tempi dovuti, la società si accorderà con tutti. Bisogna ripartire dai giocatori forti che già ci sono. Oggi i presidenti dei club stanno cercando di ripartire, Mertens era una priorità perché in scadenza”, ha spiegato il procuratore in maniera un po’ criptica. Il futuro delle fasce del Napoli non è chiarissimo.