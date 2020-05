Calciomercato Napoli, il fratello di Jeremie Boga conferma l’interesse degli azzurri

Daniel Boga, agente e fratello dell’esterno del Sassuolo Jeremie, ha parlato del futuro del calciatore che piace e non poco al Napoli ai microfoni di Calciomercato.com. “Si è reso protagonista di una buona stagione. Per quanto concerne il Milan, io non ho ancora avuto contatti con loro. Non so se sono realmente interessati a Jeremie. Bisogna guardare quello che sarà il progetto sportivo, ma il Milan è un grande club. Può essere sempre interessante. Se abbiamo avuto contatti con altri club? Sì, con Napoli, Atalanta e altri club europei”.

Jeremie Boga potrebbe diventare l’obiettivo principale del mercato azzurro. Il Chelsea sarebbe disposto anche ad impiegarlo come contropartita tecnica per arrivare ad Arkadiusz Milik. Il Napoli deve fare in fretta, prima che molte altre big ci mettano gli occhi sopra. Jeremie Boga sarebbe sicuramente il giocatore ideale per rimpiazzare José Callejon, che con tutta probabilità lascerà la maglia azzurra dopo 7 anni.