CDS – Napoli, possibile scambio con l’Everton: Allan per Moise Kean

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con le polemiche del calcio italiano. Le misure che saranno adottate per la ripresa del campionato dopo il lockdown sembrano non bastare mai. Attacco dell’assocalciatori nei confronti della FIGC, rea secondo l’AIC di tutelare soltanto i club. Di fatto sul banco sarebbero finite le mensilità che le società non sarebbero tenuti a pagare per intero dopo le ultime direttive federali.

In casa Napoli, intanto, si pensa al mercato. Nessuna svendita, soprattutto per Hirving Lozano. Questo il piano degli azzurri sul messicano, che resta una tentazione di Carlo Ancelotti. Proprio per questo motivo, rimane da considerare l’idea di uno scambio con l’Everton, che ha già avuto modo di chiedere al Napoli Allan, mentre al club azzurro potrebbe finire l’attaccante Moise Kean. Su Hirving Lozano c’è anche l’interesse del Newcastle, ma l’Everton è chiaramente in vantaggio, anche se in molti hanno dubbi sulla condotta di Moise Kean.