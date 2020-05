Calciomercato Napoli: via Fernando Llorente, dentro Andrea Petagna

Fernando Llorente ed Andrea Petagna al centro del mercato del Napoli. Uno probabilmente partirà, l’altro di certo arriverà. Secondo il Corriere del Mezzogiorno lo spagnolo era attratto dall’idea di tornare a casa e di trasferirsi alla Real Sociedad, un’operazione che nel mercato della crisi dovuta all’emergenza Coronavirus si fa più complessa e potrebbe essere rimandata al 2021. Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha alimentato un’idea suggestiva: “Lo seguiamo, per noi sarebbe il top”. Possibile dunque che lo spagnolo venga girato in prestito.

Discorso differente per l’attaccante prelevato a gennaio dalla SPAL: Andrea Petagna resterà a Napoli, Aurelio De Laurentiis manterrà la promessa fatta a gennaio. Lha confermato anche il suo agente Giuseppe Riso: “È arrivata un’offerta dall’estero, Giuntoli non ne ha voluto neanche discutere e Andrea non vede l’ora d’indossare la maglia del Napoli”. Fernando Llorente non aveva fatto male con la maglia azzurra, segnando anche qualche goal importante, ma ormai appartiene già al passato.