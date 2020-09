TUTTOSPORT – Gonzalo Higuain se ne va con una buonuscita inferiore al 50% dell’ultima annualità

“Festival Ronaldo” e “Higuain se ne va”. Questi i titoli principali in prima pagina di Tuttosport. Con le due perle il portoghese è arrivato a 101 reti con in Nazionale con la Svezia: nella Juventus va a caccia di altri record e intanto esalta Dejan Kulusevski. Trovato l’accordo per la rescissione dell’argentino: il bomber avrà una buonuscita inferiore al 50% dell’ultima annualità. C’è spazio per i rossoneri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: “E’ qui la festa”. Sandro Tonali firma, Brahim Diaz segna il primo goal con la nuova maglia nell’amichevole contro il Vicenza (5-1). Stefano Pioli sorride in vista del preliminare di Europa League.

Si parla anche dei granata nel taglio laterale: “Covid al Toro: niente Samp”. Saltano due amichevole per la squadra di Marco Giampaolo, ma soprattutto quello contro i blucerchiati in un autentico spareggio di Serie A. “Svolta storica per la Lega: via libera ai fondi”. Paolo Dal Pino è raggiante: “Ben presto adesso anche in Italia saremo al top come già lo sono in altri campionati, Premier League su tutti”.

