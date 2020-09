GAZZETTA – Cristiano Ronaldo elogia Dejan Kulusevski: “Segneremo tanto insieme”

“Pirlo vitamina K, Conte fattore H”, titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in prima pagina. Il tecnico bianconero si affida a Dejan Kulusevski, che può essere l’arma in più della Juventus nella nuova stagione, incoronato anche da Cristiano Ronaldo: “Segneremo tanto insieme”. In casa Inter invece si punta molto su Achraf Hakimi, presentato ieri: la nuova freccia nerazzurra tocca punte di velocità di 36.47 km/h. “Vorrei essere ricordato come Maicon”, le sue parole in conferenza. Svolta storica: la Serie A dice sì all’ingresso dei fondi. E’ arrivata ieri dal Consiglio di Lega l’approvazione, all’unanimità, da parte di tutti i club della massima serie all’ingresso in Serie A dei fondi come partner per puntare al cambiamento. Inizia dunque una nuova era della Serie A, con il presidente di Lega Paolo Dal Pino che commenta così: “Ci siamo messi in cammino”.

Ieri è stato anche il gran giorno di Sandro Tonali, che dopo aver sostenuto le visite mediche ha apposto la propria firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri per cinque anni.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.