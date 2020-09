Aurelio De Laurentiis e la moglie positivi al Coronavirus: adesso è polemica

La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale del club azzurro. Il tampone è stato effettuato martedì e i risultati sono arrivati ieri sera. Lo si apprende da fonti qualificate del Napoli. Il presidente, come la squadra e gli altri dirigenti azzurri, fa infatti il test ogni martedì e giovedì. Al momento gli unici sintomi che avverte sono una debolezza e dolori articolari.

De Laurentiis, 72 anni, è a Capri con la moglie Jacqueline, anche lei risultata positiva, e insieme ai medici sta valutando se andare a Roma visto che in caso di un controllo più approfondito andrebbe all’ospedale Gemelli, dove ci sono i medici che lo seguono abitualmente. Durante l’ultima assemblea di Lega Aurelio De Laurentiis avvertiva un leggero mal di stomaco che aveva attribuito a del pesce mangiato la sera prima. Adesso è polemica. “Atteggiamento irresponsabile. Gravissimo”, ha scritto sui social Maurizio Pistocchi, ricordando che il numero uno azzurro, che non è asintomatico, è stato visto spesso senza mascherina.

