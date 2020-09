Calciomercato Napoli, si aspetta il Paris Saint-Germain per cedere Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha aggiornato a Kiss Kiss Napoli la situazione relativa al mercato azzurro “Koulibaly? Il Napoli aspetta una mail ufficiale dal City ed è stato di parlare solo con Ramadani, che ha fatto sapere al Manchester che punta ad incassare il massimo dalla sua cessione, almeno 70-75 milioni. Il City ad oggi non è ancora arrivato a queste cifre, neanche con i bonus. Va convinto il City ad aumentare l’offerta. Koulibaly ha detto sì al Manchester da un mese e ha accordo per 12 milioni all’anno per quattro stagioni”.

“De Laurentiis, al momento, sta temporeggiando perché aspetta il mercato del Psg. Quando Leonardo riuscirà a poter mettere dentro dei soldi dalle cessioni e sarà libero di fare investimenti, il Psg – che parla direttamente con De Laurentiis – potrebbe fare un’offerta interessante per Koulibaly e, chissà, anche per Fabian. Leonardo ha chiesto informazioni a Giuntoli per lo spagnolo. Da parte del Napoli non è arrivata una chiusura. Ovvio che se va via Ruiz, allora si spiega perché Giuntoli pensa a Szoboszlai”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.