TUTTOSPORT – Gian Piero Gasperini non ha più bisogno del “Papu” Gomez

“La sfida dei record” scrive Tuttosport in apertura sulla corsa allo scudetto. Milan e Inter rispondono alla Juventus e restano davanti. La lotta al tricolore decisa dai bomber: Rafael Leao scrive la storia con il goal più veloce dopo 6 secondi e 76 decimi. Romelu Lukaku sale a quota 35 nelle 46 partite del 2020 mentre Cristiano Ronaldo viaggia al ritmo mostruoso di una rete ogni 68 minuti. “Disastro senza fine”: Toro allo sbando ma l’avvilente pari con il Bologna salva ancora Marco Giampaolo. Vantaggio granata, poi il pari rossoblù firmato da Roberto Soriano.

Benevento fatale a Rolando Maran: “Sprofondo Genoa, riecco Ballardini”. Avvicendamento sulla panchina del Grifone dopo il k.o. in casa del Benevento. Torna, per la quarta volta, Davide Ballardini. “Il trionfo di Gasp! Ciao Papu”: l’Atalanta rimonta la Roma e vince per 4-1 il confronto per la zona Champions, rilanciando le sue ambizioni e mettendo a nudo i limiti della Roma. “Immobile rialza la Lazio, crisi Napoli: 2° ko di fila”: vince la Lazio, Napoli ancora ko.