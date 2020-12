GAZZETTA – “Milan flash scudetto. L’Inter risponde”

“Milan flash scudetto. L’Inter risponde”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Panettone sprint in testa sempre derby. Solo la Juventus tiene il ritmo. La rete lampo di Rafael Leao (primato europeo) apre la strada contro il Sassuolo. Stefano Pioli: “Schema che proviamo spesso”. Il “Diavolo” più forte dei guai: resta a +1. Vince anche l’Inter, Antonio Conte ritrova Sensi e va al mercato: “Adesso vedremo che cosa serve”. Nel taglio basso della prima pagina c’è spazio per la sfida tra nerazzurri e giallorossi con il titolo seguente: “Gasp, che ribaltone”. Mette Josip Ilicic e travolge la Roma: 4-1. Sloveno strepitoso. La “Dea” si rilancia per la Champions. Via all’era del dopo “Papu” Gomez.

Nel taglio basso si parla della sfida tra biancocelesti e partenopei con il titolo seguente: “Immobile-Reina gli spacca Napoli. E la Lazio risale”. A segno anche Luis Alberto. Prosegue il problema all’occhio per Gennaro Gattuso, mentre in campo si fa male Hirving Lozano.