Luigi Riccio in conferenza stampa dopo Lazio-Napoli: “Siamo preoccupati per tutti i nostri infortunati”

Il vice Luigi Riccio ha parlato in conferenza stampa dopo la partita con la Lazio, sostituendo Gennaro Gattuso. “Dal nostro punto di vista è stato fatto tutto poco bene. Non siamo stati solidi, ma lenti e imprevedibile. Tutto quello che abbiamo creato, nel primo tempo, è stato figlio della confusione. È stata una serata infelice, ma non ne facciamo un dramma anche se è la seconda sconfitta consecutiva. Speriamo di ripartire subito. Alleniamo una squadra seria e professionale, se per una sera non ha risposto alle esigenze dell’allenatore lo accettiamo. Ma chiediamo di più. Ci siamo innervositi anche subito. Siamo preoccupati per tutti i nostri infortunati. Ci dispiace, Lozano era in un bellissimo periodo di forma”.

“Gattuso sta accelerando le cure per un problema che già aveva in passato. Ci auguriamo che prima possibile torni tutto come prima. Questa sera non abbiamo creato i presupposti per segnare, mentre contro l’Inter meritavamo. Oggi credo sia mancato un po’ tutto, dal palleggio alla fase difensiva. Le assenze le conosciamo, sarebbe troppo facile, perché ci aspettavamo molto di più da chi è andato in campo questa sera”.