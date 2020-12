Simone Inzaghi sottolinea: “Il Napoli veniva da una gara persa a Milano in cui avrebbe meritato un altro risultato”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato la sfida col Napoli nel post-partita di Sky Sport. “Vedendo l’atteggiamento di stasera può venire il dubbio che la Lazio si accenda solo nelle grandi sfide. Abbiamo perso punti importanti in questo cammino, ma abbiamo avuto la gioia della Champions. Nelle ultime due partite con Verona e Benevento la prestazione della squadra c’era stata. Fino a questo momento abbiamo sbagliato totalmente solo la partita in casa con l’Udinese. (…) Il Napoli veniva da una gara persa a Milano in cui avrebbe meritato un altro risultato, entrambi avevamo delle assenze e avevo detto ai ragazzi che chi avrebbe prevalso nell’atteggiamento avrebbe vinto”.

“Reina? Sta facendo benissimo. Nello stesso tempo ho Strakosha, ha avuto il Covid e ha perso 20 giorni d’allenamento. Quand’è rientrato ho sbagliato a fargli giocare una partita, dovevo aspettare un attimo. Il suo momento tornerà, negli ultimi quattro anni ci ha dato grandi risultati. Ma in questo momento non posso accantonare Pepe, si merita di stare in porta per quello che sta facendo”.