TUTTOSPORT – Gennaro Gattuso scopre Luca Palmiero, giovane centrocampista del Napoli

“Dzeko: Milik deciditi!“. Titola così oggi in prima pagina Tuttosport con l’attaccante del Napoli che blocca il passaggio del bosniaco in maglia bianconera. Intanto la Juve in attacco perde Luis Suarez e prova un rinnovo: “Ciao Suarez, Dybala resta“. Di lato spazio alle dichiarazioni di Luis Muriel: “Dea da scudetto e vedrete che Ilicic“.

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista, come dimostra l’interesse che ormai è noto da diversi mesi per Jordan Veretout, anche se negli ultimi giorni prende corpo la possibilità di vedere soltanto arrivi in prestito in quella zona del campo. Eppure per il club azzurro la soluzione potrebbe essere trovata in casa, come racconta l’edizione odierna del quotidiano piemontese. Luca Palmiero, 24 anni, infatti, si sarebbe fatto apprezzare da Gennaro Gattuso nel corso del ritiro di Castel di Sangro ed il Napoli avrebbe anche comunicato al suo agente per decidere se tenerlo in organico. Pochi giorni e sapremo.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli.



