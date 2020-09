Napoli, Gennaro Gattuso verso il Parma: Andrea Petagna titolare?

Si avvicina l’esordio in campionato del Napoli, che alla prima uscita affronterà il Parma al Tardini. Gennaro Gattuso sta ovviamente studiando la formazione e la Gazzetta dello Sport ipotizza quella che sembra essere la scelta migliore per quanto concerne l’attacco: “Le quotazioni di giornata puntano sul tridente Mertens, Osimhen, Insigne, con lo spostamento dell’attaccante belga sull’esterno destro, lì dove abitualmente gioca con la nazionale belga. Diversamente, potrebbe essere proprio lui il sacrificato in favore di Politano”.

Andrea Petagna, però, “Non va escluso. E’ un’idea anche questa, sulla quale Gattuso potrebbe convergere. Si tratta di Andrea Petagna, che l’ha entusiasmato molto nell’amichevole disputata contro il Pescara, a differenza di Osimhen, poco reattivo e molto impreciso”. Più problemi a centrocampo, invece. “Le prime amichevoli, tuttavia, hanno evidenziato qualche problema tra centrocampo e difesa, poco protetta dai due mediani. Dei centrocampisti a disposizione, infatti, nessuno è un incontrista, un mediano capace di garantire la copertura quando l’avversario attacca. Zielinski, Fabian Ruiz e Elmas sono tre mezzali, mentre Demme è un discreto palleggiatore, ma non ha quel tipo di caratteristica richiesta per giocare a due”.

