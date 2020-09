Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik verso il sì alla Roma: la Juventus lo ha scaricato

La Juventus aveva veramente pensato ad Arkadiusz Milik per il proprio attacco, ma il polacco è scivolato giù nelle gerarchie del club bianconero, tanto da essere uscito interamente dai radar del club torinese. L’unico che, però, sembra non averlo capito sembra essere proprio il giocatore, che sta ancora aspettando prima di dire sì alla Roma, nella speranza che proprio la Juve possa farsi nuovamente avanti. Per questo nelle ultime ore Fabio Paratici avrebbe telefonato all’ex Ajax annunciandogli il dietrofront. Ora sta al giocatore trovare un’altra soluzione per la prossima stagione, considerando che la corte della Roma è quella che sembra più consistente e prolifica per tutte le parti in causa.

Edin Dzeko è in attesa del via libera, appena Arkadiusz Milik avrà dato l’ok definitivo ai giallorossi. Oggi il polacco intanto ha lasciato Castel Volturno alle 12:30 per tornare a casa, dopo aver svolto solamente lavoro in palestra. Dopo il sì di Arkadiusz Milik, finalmente saranno sbloccate tutte le operazioni di Napoli, Roma e Juventus.

