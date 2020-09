CDS – Napoli, Roma e Juventus in attesa di Arkadiusz Milik: 48 ore per la risposta

Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, apre in pagina sull’asse di mercato Napoli-Roma-Juventus, in attesa della decisione di Arkadiusz Milik. “Il 9 è Dzeko e la Roma si regala Milik e Kumbulla“. Spazio a centro pagina all’Inter vittoriosa 5-0 in amichevole contro il Lugano: “Lautaro spaventa l’Inter e chiede un ingaggio top“. Di lato la proposta del presidente della Figc: “Al calcio servono i playoff“.

Si fa attendere ancora la volontà di Arkadiusz Milik, che sta condizionando il mercato di ben 3 big della Serie A. La decisione sul futuro arriverà presto, o almeno così sembrerebbe. Sono troppi gli intrighi di mercato legati al polacco e momentaneamente bloccati proprio a causa della sua indecisione. La Roma aspetta, cosi come la Juventus ed il Napoli: secondo quanto riportato oggi dal giornale l’ex Ajax si sarebbe preso 48 ore di tempo per decidere il da farsi. La sua permanenza in azzurro è praticamente impossibile e i bianconeri non lo vogliono più.

