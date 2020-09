Il vice-ct dell’Albania elogia Elseid Hysaj: “Anno difficile per lui, spero possa rinnovare col Napoli”

in

Sergio Porrini, vice dell’attuale ct della Nazionale albanese Edy Reja, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Elseid Hysaj ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ per dire la sua sul sul momento vissuto dal terzino azzurro. Ancora oggi il laterale è uno degli uomini di maggiore affidamento a disposizione dell’allenatore Gennaro Gattuso. “L’anno scorso non è stata una stagione esaltante, è stata difficile anche per lui, ma ha dimostrato con la Nazionale Albanese il suo grande valore”.

“Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina di Castel Volturno, ‘Elsi’ ha trovato sempre più spazio. Il nuovo coach gli ha dato maggiore minutaggio, lo tiene in considerazione. Il Napoli farebbe bene a prolungargli il contratto? Spero vivamente che Hysaj possa rinnovare, è un difensore di grande affidabilità ed è un giocatore importante nel contesto del gruppo”, ha concluso l’ex difensore di Atalanta e Juventus. Insomma, nonostante le critiche, a Elseid Hysaj non mancano gli attestati di stima.

