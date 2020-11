TUTTOSPORT – Gennaro Gattuso ritrova Tiémoué Bakayoko in vista di Napoli-Milan

Sarà la sfida fra Napoli e Milan a chiudere la giornata di oggi di Serie A. Al San Paolo Gennaro Gattuso affronta il Milan, ovvero il suo passato in una sfida molto importante per le zone alte della classifica. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina di Tuttosport: “Napoli-Milan in 5 duelli”.

Contro il Milan non ci saranno Elseid Hysaj e Amir Rrahmani, fermati dal Coronavirus, oltre che l’infortunato Victor Osimhen. David Ospina, invece, sarà convocato, ma andrà in panchina dopo l’infortunio patito in nazionale. Gennaro Gattuso rimugina nervosamente dopo la sosta, di certo non ha gradito gli incidenti che sono capitati ai suoi uomini. Per fortuna ha ritrovato almeno Tiémoué Bakayoko, rimasto a Castelvolturno, in modo da non dover ritornare al 4-3-3. Ad agire da centravanti, comunque, dovrebbe essere Dries Mertens.