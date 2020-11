Napoli-Milan: tra il record di Lorenzo Insigne e il possibile primo posto

Dovrà essere Lorenzo Insigne a trascinare il Napoli contro il Milan. Dovesse andare a segno, sarebbe un goal di particolare rilevanza il suo, come scrive Tuttosport. “L’alfiere della squadra sarà Lorenzo Insigne, capitano azzurro che ha conquistato in Nazionale anche il cuore degli italiani. Tirerà il gruppo all’inseguimento di una significativa vittoria di tappa e spera di riuscirci proprio con un goal tutto suo, una rete che avrebbe un valore storico. Se dovesse riuscirci, Insigne arriverà a 7 goal segnati al Milan, superando Maradona (si era fermato a 6) e agganciando Vinicio e Vojak, primi in questa classifica”.

Secondo Raffaele Auriemma questo match delineerà la stagione del Napoli. “Se il Sassuolo non riuscisse a fare bottino pieno a Verona, il Napoli si ritroverebbe primo in classifica nonostante i 4 potenziali punti sottrattigli dalla giustizia sportiva per il pasticciaccio della gara non giocata contro la Juventus. Sarebbe per gli azzurri una spinta ulteriore a fare ancora meglio, pensando a quei 4 punti soltanto come un salvadanaio che potrebbe anche aprirsi un giorno, e non più come il rimpianto di non aver potuto giocare quella gara”.