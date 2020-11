Antonio Conte sminuisce l’Inter dopo la rimonta sul Torino: “Non siamo una grande squadra”

Antonio Conte non è soddisfatto nemmeno dopo la vittoria in rimonta dell’Inter per 4-2 contro il Torino. Il tecnico nerazzurro ha parlato a caldo ai microfoni di Sky Sport. “Pazza Inter? Che sia pazza o no, non lo so e non mi interessa. Io devo fare un’analisi attenta, dettagliata e determinata. L’atteggiamento nostro, nella prima frazione, è stato negativo: non mi è piaciuto assolutamente. Avevo chiesto furore agonistico, anche perché noi possiamo parlare di qualità tecniche, di aspetti tattici e organizzativi e tutto. Però poi alla fine in campo devi mettere tutto. Noi abbiamo un bicchiere, che è mezzo vuoto per la prima parte: negativa, anche se capisco che quando si torna dalle nazionali tutte le squadre hanno delle difficoltà. Dobbiamo migliorare, l’anno scorso eravamo feroci, i nuovi si devono adeguare a questa situazione”.

“(…) Abbiamo tanta strada da fare per diventare una grande squadra. Una grande squadra in dodici partite non può permettersi tante rimonte. Significa che non lo siamo e che dobbiamo lavorare per diventare una grande squadra. (…) Dobbiamo lavorare tanto, non dobbiamo mai dimenticare che bisogna arrotolarsi la camicia e mettere il campo in salita per gli avversari. Allora, unita alle altre cose, l’Inter può dare fastidio a tutti. Altrimenti andiamo avanti così: 2-0 e devi rimontare, fare tutto un percorso”.