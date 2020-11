GAZZETTA – Napoli-Milan sarà il match dei “Pesi massimi”

Napoli-Milan sarà anche la partita dei “Pesi massimi”, come scrive in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Stasera Gennaro Gattuso ritroverà i suoi vecchi amici rossoneri, a partire da Zlatan Ibrahimovic in campo fino a Daniele Bonera che siederà in panchina. E la partita si deciderà anche a centrocampo con l’ex Tiémoué Bakayoko da un lato e Franck Kessié dall’altro, “un duello da scudetto”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Da quand’è arrivato al Napoli l’ivoriano non ha sbagliato quasi nulla. Il centrocampista ha avuto un rendimento importante fin da subito, merito del grande impatto con la nuova squadra. Lo spiega sempre la rosea. “Lo stop anticipato della Ligue 1 la scorsa primavera lo ha tenuto fermo a lungo, ma Bakayoko non sembra risentirne più di tanto: il recupero lampo dalla febbre che lo aveva bloccato a inizio settimana ne è la prova. Il calore della città e i rapporti con i compagni hanno fatto il resto: Timù vive a Posillipo, nella casa che era stata di Callejon, e a Napoli si sente in famiglia”.