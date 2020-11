Calciomercato Napoli, si pensa ad Arkadiusz Milik all’Inter per pagare il riscatto di Matteo Politano

Che fine farà Arkadiusz Milik? Si profila una partita a scacchi tra Napoli ed Inter per il polacco, che è rimasto ancora in azzurro, benché fuori rosa. Secondo quanto scrive Tuttosport, una serie di incastri potrebbero portare alla fine a far tutti felici. Il giocatore vuole andar via per giocare e non perdere la nazionale per gli Europei, mentre Antonio Conte ha bisogno di un vice di Romelu Lukaku. Il Napoli vuole monetizzare e non perdere il bomber gratuitamente. Aurelio De Laurentiis è disposto a scendere dai 25 ai 18 milioni di Euro, dopo che è sfumato il trasferimento alla Roma.

L’Inter, però, non intende arrivare a questo sacrificio economico a pochi mesi dalla scadenza del giocatore e preferirebbe scambiarlo alla pari con Matias Vecino. Da notare anche che il Napoli dovrà sborsare a gennaio da 19 milioni di Matteo Politano, quindi potrebbe essere la cessione di Arkadiusz Milik a pagare l’esterno per rendere soddisfatte tutte le parti in causa.