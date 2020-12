TUTTOSPORT – Futuro incerto per Paulo Dybala e il “Papu” Gomez

L’edizione di Tuttosport in edicola quest’oggi apre con un interrogativo sul futuro di Paulo Dybala e il “Papu” Gomez: “Che fine faranno?”, scrive il quotidiano torinese a centro pagina. Oggi c’è Juventus-Atalanta, Paulo Dybala parte nuovamente dalla panchina e Andrea Agnelli vuole che non pensi più al contratto. Gian Piero Gasperini sui dissidi interni: “Io non ne parlo più, prima viene la Dea”.

Grande successo per il Golden Boy di Tuttosport. “1.600.000 like per il Golden Boy” scrive il quotidiano nel suo taglio alto. Il trionfo di Erling Haaland è diventato virale in tutto il mondo, elogi sui social. Robert Lewandowski: “Grazie Tuttosport, porto il Golden Player all’Allianz Arena”. “Conte affronta l’esame Scudetto”: oggi test contro il Napoli a San Siro. Un match importante per saggiare le ambizioni della formazione nerazzurra e anche della formazione azzurra guidata da Gennaro Gattuso. L’ultima volta i partenopei hanno beffato il “Biscione” superandolo nella doppia semifinale di Coppa Italia.