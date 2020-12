GAZZETTA – “Piatto ricco”: turno infrasettimanale in Serie A con Inter-Napoli

“Piatto ricco”. Questo il titolo di apertura in prima de La Gazzetta dello Sport sulle sfide di oggi in Serie A. Un super mercoledì con Inter-Napoli e Juventus-Atalanta: sul tavolo ci sono le prime puntate scudetto. A San Siro alle 20:45 c’è un trampolino per Antonio Conte: “Ma il titolo non è un obbligo”. E sfida il muro di Gennaro Gattuso. Allo Stadium alle 18:30 Andrea Pirlo prova a volare pure in Italia. Gian Piero Gasperini convoca il “Papu” Gomez.

C’è spazio anche per la squadra di Stefano Pioli nella parte inferiore della prima pagina con il titolo seguente: “E i rossoneri rilanciano”. La capolista contro il Genoa: in campo un “Diavolo” sempre più giovane. Il tecnico a Marassi consegna la squadra a Sandro Tonali. Zlatan Ibrahimovic ancora fuori per non rischiare. “Immobile non basta. Pippo fa lo scherzetto al fratello Simone” è il titolo dedicato invece alla sfida di ieri sera. Il derby in famiglia finisce 1-1.