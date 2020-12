Inter-Napoli, Gennaro Gattuso è convinto di farcela

La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio al Napoli in vista del big match con l’Inter. “L’allenatore è convinto che il suo Napoli potrà farcela, che sarà in grado di sostenere il confronto nello scontro diretto ma dirà ai suoi di fare attenzione alla rabbia dell’avversario, appena fatto fuori dall’Europa. Insomma, nessun timore, ma tanta determinazione, ciò che ultimamente è parecchio carente tra i suoi giocatori. Non sempre sono bastate le urla dalla panchina, gli incitamenti. Soprattutto nei primi tempi il Napoli fa fatica a imporsi”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“La duttilità tattica permetterà a Gattuso di non rinunciare al suo modulo base, il 4-2-3-1. Ci sarà la conferma di Zielinski nel tridente alle spalle di Mertens, il riferimento più avanzato, mentre Lozano ritornerà dal primo minuto. L’unico ballottaggio riguarda il centrocampo, dove Fabian Ruiz è leggermente in vantaggio su Diego Demme. E’ facile immaginare che giocherà con i due mediani nella fase offensiva per poi arretrare Zielinski sulla linea dei centrocampisti in fase di non possesso”.