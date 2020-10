TUTTOSPORT – “Finalmente Juve”: il botto del mercato è il trasferimento di Federico Chiesa dalla Fiorentina

“Finalmente Juve” è il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport stamattina. Il mercato bianconero si chiude con l’arrivo di Federico Chiesa e le cessioni in prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco e di Mattia De Sciglio al Lione. La felicità è tutta dell’ex viola, prelevato con un’operazione dal valore complessivo di 50 miloni di Euro. I tifosi della Fiorentina furibondi lo accusano di tradimento. C’è spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina in edicola questa mattina con il titolo seguente: “Bonazzoli e Gojak al fotofinish”. Due nuovi acquisti dunque che vanno a rinforzare la rosa di mister Marco Giampaolo.

“Traoré allo United un affare da 40 milioni”. Questo il titolo che il giornale dedica all’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel taglio laterale della prima pagina in edicola questa mattina. Accordo raggiunto con il club inglese: dal 1° gennaio del 2021 sarà un nuovo giocatore del Manchester United.