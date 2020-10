GAZZETTA – Vincenzo Spadafora: “La Serie A non è a rischio”

“La giovin Signora”, titola La Gazzetta dello Sport oggi in apertura. Il principale colpo del mercato chiusosi ieri sera alle 20 è l’ormai ex viola Federico Chiesa: l’età media degli acquisti della Juventus è la più bassa dal 2016. Federico Chiesa lascia la Fiorentina dopo 12 anni in viola: dai viola al suo posto è andato Josè Maria Callejon. La Roma ha chiuso Chirs Smalling sul filo di lana, con l’approvazione arrivata oltre due ore dopo la chiusura delle trattative. Taglio laterale dedicato al derby di Milano che andrà in scena dopo la sosta. Un esame sia per i rossoneri che per l’Inter: una prova di maturità per il baby Milan, un match per vedere la crescita dei ragazzi di Conte. E al momento Zlatan Ibrahimovic resta positivo al Covid, restando dunque in isolamento e lontano dalla possibilità di scendere in campo.

Non si placano le polemiche dopo la mancata disputa di Juventus-Napoli, con conseguente decisione delegata al Giudice Sportivo, che però prende tempo in attesa di sviluppi. Partita l’inchiesta FIGC, anche se il caos resta tanto. E Vincenzo Spadafora difende il protocollo: “Va bene così. La Serie A non è a rischio”.