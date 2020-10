Mario Sconcerti promuove il mercato del Napoli: “Aurelio De Laurentiis ha fatto delle ottime cose”

Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli nel corso de Il Bello del Calcio, programma in onda sulla emittente campana Canale 21. “De Laurentiis è stato spesso criticato in passato, ma in questa sessione di calciomercato ha fatto delle ottime cose. Posso dire che il presidente ha rinforzato la sua squadra. La società ha fatto un mercato da grande club, è da promuovere a pieni voti”.

“Il Napoli ha tenuto tutti i calciatori più importanti. Penso soprattutto a Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese era seguito da alcuni dei principali club internazionali, ma non si è mosso dal club azzurro. Sono arrivati poi acquisti importanti come quelli di Victor Osimhen e del centrocampista Bakayoko. Davvero un bel mercato”, ha aggiunto il giornalista. A detta di molti addetti ai lavori, la rosa del Napoli non è mai stata così definita e completa in questi anni.