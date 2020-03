TUTTOSPORT – “Fate rumore con i gol”

“Fate rumore con i gol”. È questo il titolo d’apertura dell’edizione di oggi di Tuttosport, che non può non dedicarsi al big match tra Juventus e Inter nell’Allianz Stadium a porte chiuse. Cristiano Ronaldo va anche alla caccia del record solitario di goal in giornate consecutive. Al momento è a quota 11 partite di fila insieme a Gabriel Batistuta e Fabio Quagliarella. In taglio basso si parla del Torino: “Ecco i gol di Verdi e Zaza”. Non manca un approfondimento sul Milan che sta per conoscere una serie di stravolgimenti importanti: non si esclude il possibile addio di Paolo Maldini. Impossibile ignorare poi l’allarme per il Coronavirus, con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio che chiuderà la regione Lombardia. Gli atleti professionisti saranno tra i pochi abilitati agli spostamenti. Il timore generale, comunque, è che ormai ci siano pochi presupposti per pensare che il campionato possa continuare e concludersi regolarmente.