CDS – “Virus: chiusa mezza Italia ma la Serie A non si ferma”

“Un calcio alla paura”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che apre con la Serie A che torna in campo nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Si parla anche del Milan che ha scaricato Zvonimir Boban, ma sembra voler concedere comunque fiducia al tecnico Stefano Pioli. Di spalla le misure del Governo: “Virus: chiusa mezza Italia ma la Serie A non si ferma”. La Lombardia sarà considerata totalmente zona rossa con il nuovo DPCM e il Paese sta andando nel caos. Prima dell’entrata in vigore del decreto, centinaia di persone da Milano e dintorni si sono spostate in massa per non rimanere bloccate nel Nord Italia. Le restrizioni sugli spostamenti non si applicheranno allo sport professionistico, ma già nel basket c’è chi ha paura e vorrebbe smettere di giocare. I recuperi della ventiseiesima giornata di Serie A dovrebbero svolgersi tranquillamente nelle prossime ore, ma dubitare che il campionato arrivi al termine è legittimo.