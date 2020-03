Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik sempre più vicino all’addio

Arkadiusz Milik dovrebbe lasciare il Napoli. Il bomber polacco ha sancito i saluti finali quando il suo agente ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis un rinnovo di contratto fino al 2024 con ingaggio da 5 milioni di Euro stagione e una clausola di risoluzione non più alta di 50 milioni. Sono sempre di più gli addetti ai lavori convinti della partenza del centravanti. Il club azzurro non si opporrà al suo addio, in estate può partire dunque il valzer delle punte. Se Dries Mertens rinnoverà, così come sembra, Arkadiusz Milik si ritroverebbe infatti con spazi molto ridotti. Date le sue richieste, converrebbe a quel punto cercare altri profili. La prima punta di peso non è indispensabile nel gioco di Gennaro Gattuso. In ogni caso, il Napoli si è già aggiudicato Andrea Petagna per la prossima estate. Senza l’accesso in Champions League, sostenere ingaggi pesanti come quello di Arkariusz Milik sarebbe di certo proibitivo.