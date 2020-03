Napoli, Faouzi Ghoulam verso il rientro

Faouzi Ghoulam corre verso il pieno recupero e, di conseguenza, sembrerebbe pronto a riassaporare il campo. La corsia mancina ha assolutamente bisogno dl’algerino, che A riportarlo quest’anno ha collezionato solo 5 presenze. Partecipare alla trasferta di venerdì prossimo sul campo dell’Hellas Verona non è un’utopia. Ammesso che si giochi, naturalmente. In allenamento il giocatore appare già reattivo, quasi esplosivo. La gamba sembra andare bene e questo potrebbe essere il momento giusto per rivederlo sul terreno di gioco. Finora Mario Rui e talvolta Hysaj hanno fatto gli straordinari, comportandosi comunque degnamente. Certo, nella confusione di queste settimane l’impiego di Faouzi Ghoulam è solo una piccola nota lieta. Il vero obiettivo degli azzurri è la Coppa Italia, che però potrebbe tornare ad essere disputata molto più in là. Chissà che Gennaro Gattuso non abbia anche la pazza idea di gettare il calciatore nella mischia persino a Barcellona. Il Napoli non è mai arrivato ai quarti di Champions e ogni soluzione è ben accetta.