Calciomercato Napoli, tra Gennaro Gattuso e Andrea Belotti non è amore

Non solo il rinnovo di Dries Mertens e l’acquisto di Andrea Petagna. Per la prossima estate il Napoli potrebbe regalare a Gennaro Gattuso un altro attaccante. Ovviamente dipenderà dalla cessione di Arkadiusz Milik, il cui rinnovo sembra assai improbabile. Le richieste del polacco sono eccessive, sia per quanto riguarda l’ingaggio, sia per quel che concerne la clausola. Si cominciano a fare i primi nomi per sostituirlo e torna in auge quello di Andrea Belotti. Il bomber del Torino e della Nazionale era stato richiesto dal mister già ai tempi del Milan, ma oggi “Ringhio” potrebbe non essere più così convinto dell’innesto, perché ha bisogno urgente di un attaccante che segni con una frequenza maggiore. Non è escluso che il titolare sia comunque Dries Mertens impiegato come “falso nueve”. In ogni caso, se Arkadiusz Milik dovesse partire, la necessità di una prima punta di peso non sarebbe estrema. Oggi Andrea Belotti non è così vicino e rappresenta solo una remota ipotesi, dunque.