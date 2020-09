TUTTOSPORT – Edinson Cavani ci ripensa? La Juventus è pronta a offrirgli 12 milioni

“La Juve chiama Cavani”, questo il titolo che campeggia sulla prima pagina di Tuttosport. Si accende la caccia al nuovo bomber: i bianconeri aspettano sempre Luis Suarez, ma hanno tre nomi per il piano B. Edinson Cavani, Edin Dzeko e Alvaro Morata. Per questioni burocratiche legate al passaporto del “Pistolero”, non dovesse andare in porto, i bianconeri tornerebbero dunque sull’ex Napoli, svincolato dopo la fine del contratto con il Paris Saint-Germain.

La novità è che sembra che il “Matador” abbia aperto alla Juventus e alla possibilità di tornare in Italia. L’attaccante ha tante offerte, ma potrebbe essere lui il colpo a sorpresa dei bianconeri perché a differenza del connazionale Luis Suarez è già comunitario e soprattutto è libero da ogni contratto. Fabio Paratici potrebbe tesserare il giocatore da un momento all’altro, a patto di assecondare le richieste economiche dell’ex azzurro. 2-3 anni di contratto a 12 milioni netti. Eppure, qualche giorno fa il diretto interessato aveva rifiutato la “Vecchia Signora” proprio per non tradire l’affetto dei napoletani. Staremo a vedere…

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.