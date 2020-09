Calciomercato Napoli, il Paris Saint-Germain chiede Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz: servono 140 milioni

Il Paris Saint-Germain mette gli occhi sul Napoli. Le situazioni di mercato legate a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz non sono molto chiare. Leonardo ne ha approfittato per contattare il club azzurro con un tono amicale e ha provato a comprendere a che punto siano le eventuali trattative su due dei calciatori più importanti tra gli azzurri.

Secondo il Corriere dello Sport, ai francesi è stato risposto che per portar via entrambi i giocatori da Napoli servono 140 milioni di Euro, esattamente 70 ciascuno. D’altro canto, per il difensore senegalese è stata questa la richiesta avanzata anche al Manchester City, dopo una lunga trattativa condotta dall’agente Fali Ramadani. Per il centrocampista spagnolo, cercato in passato anche dal Real Madrid, il prezzo è stato fatto invece adesso. In ogni caso, servirebbe una complicata negoziazione. Per ora siamo ai sondaggi, ma i parigini si fanno avanti per due gioielli di casa Napoli, già orfano di alcuni senatori.

