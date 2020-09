Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis non transige: vuole 90 milioni dal Manchester City per Kalidou Koulibaly

Il futuro di Kalidou Koulibaly è un’incognita. Ad oggi non è più scontato l’addio del difensore senegalese, dal momento che il Manchester City, club maggiormente interessato al giocatore, non arriva a soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha dato un ultimatum all’agente Fali Ramadani: se gli inglesi non si presentano con un’offerta scritta di 90 milioni di Euro, non se ne farà nulla.

Il difensore sembra felice a Napoli, ha l’ingaggio più alto dello spogliatoio con 6 milioni netti di Euro a stagione e si trova benissimo con i compagni. La voglia di provare una nuova sfida l’ha spinto a parlare con i “Citizens” e a trovare già un accordo per uno stipendio da 8,5 milioni per 4 anni. Tuttavia, se dovesse restare in azzurro, non avrebbe nessun mal di pancia. Ed è su questo che fa leva Aurelio De Laurentiis. Intanto, il Paris Saint-Germain sta provando ad affacciarsi timidamente alla finestra.

