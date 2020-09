GAZZETTA – “Stanno arrivando”: Luis Suarez e Arturo Vidal attesi alla Juventus e all’Inter

Da Barcellona all’Italia, uno verso Torino e l’altro in direzione Milano. “Stanno arrivando”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport di oggi in riferimento a Luis Suarez, promesso sposo alla Juventus, e Arturo Vidal, ad un passo dall’Inter. Per l’attaccante uruguayano c’è l’accordo completo ed è corsa contro il tempo per il passaporto. Per il centrocampista cileno si attende solo che si liberi dai blaugrana nella giornata di domani.

Per quanto riguarda il Napoli, si dedica ampio spazio a Victor Osimhen. Tornato da Castel di Sangro, l’attaccante si sta godendo i primi scampoli della sua nuova vita a Napoli. Presto andrà ad abitare a Posillipo. La rosea azzarda un paragone con Edinson Cavani. “Il nigeriano è affascinato dai movimenti “di squadra” che fa l’uruguaiano. Dal suo modo di pressare a tutto campo per andarsi a prendere il pallone e tentare anche conclusioni molto difficili. Ecco, questo è il tipo di gioco che gli piace. E proprio in questi suoi primi giorni a Napoli sta scoprendo quanto Cavani sia rimasto nel cuore dei napoletani, lì dove vuol trovar posto anche Victor a suon di gol”.

