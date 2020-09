Carlo Ancelotti riabbraccia James Rodriguez, mentre Gianni Improta lo stronca: “Ha fatto un disastro”

James Rodriguez e Carlo Ancelotti hanno cenato insieme a Liverpool, ieri sera, in attesa dell’ufficialità del trasferimento del colombiano dal Real Madrid all’Everton. L’affare non è ancora del tutto chiuso, nonostante nella giornata di giovedì il fantasista tanto desiderato dal Napoli lo scorso anno abbia già sostenuto e superato le visite mediche con i “Toffees”. Intanto, però, il tecnico ha già riabbracciato il suo pupillo, allenato ai tempi dell’esperienza con le “merengues”.

I ricordi lasciati a Napoli da Carlo Ancelotti non sono stati molto positivi e in questi giorni, con la notizia di James Rodriguez, c’è chi coglie la palla al balzo per riportare in auge le critiche al mister. Gianni Improta, ad esempio, si è espresso sull’allenatore ai microfoni di Canale 21. “Ancelotti ha fatto un disastro tecnico e non solo con Hamsik e Allan. Hamsik volle riconfermarlo come regista, ma poi lo ha lasciato andare ed è rimasto senza centrocampisti. Non solo: andò via anche Rog. Si accennò ad un Maksimovic mediano, ve lo ricordate? L’altro disastro fu economico perché impose la conferma di Allan per poi prenderselo a prezzo stracciato”.

