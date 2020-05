TUTTOSPORT – Edinson Cavani all’Inter: è possibile

in

Il campionato italiano di Serie A non è ancora terminato e fatica anche a ripartire, ma ormai manca davvero poco a una decisione ufficiale in merito. Intanto, però, il mercato tiene sempre banco, nonostante i giochi siano fermi. La prima pagina del quotidiano piemontese Tuttosport in edicola oggi dà quindi ampio spazio proprio alle trattative imbastite da alcuni tra i principali club nostrani. “Juventus, messaggio a Paul Pogba. 12 milioni sono troppi”. Il club bianconero ha fatto capire che i 12 milioni di ingaggio richiesti dal francese sono troppi e dunque il centrocampista dovrà ridursi lo stipendio se vorrà davvero tornare a Torino.

Si parla poi delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e delle dichiarazioni di Marco Tronchetti Provera su Edinson Cavani. Lo svedese rischierebbe la stagione e di fatto la carriera, mentre il “Matador”, cara vecchia conoscenza del Napoli, potrebbe finire all’Inter. Non ci sono notizie di rilievo per quanto concerne gli azzurri, invece.