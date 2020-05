CDS – “Milan, angoscia per Ibra. La stagione è già finita?”

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport, si sofferma sull’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe aver già terminato la stagione: “Milan, angoscia per Ibra. La stagione è già finita?”. Per quanto riguarda la ripresa della Serie A, si pensa di ricominciare a giocare onorando i recuperi delle gare che erano saltate in prossimità dell’interruzione di marzo, così da far riallineare il calendario. Spazio, poi, alla svolta per gli arbitri di Serie A con il divieto di protesta per i giocatori. Bisognerà mantenere le distanze.

Intanto, si gioca ancora in Bundesliga e la sfida per il titolo tra Erling Haaland e Robert Lewandowski. A Napoli, invece, ci si interroga sull’assenza della figura di Gonzalo Higuain in un post social del club azzurro che sembrava celebrare i giocatori argentini passati in azzurro. La società ha specificato che il tweet pubblicato non era da intendersi come una top 11, ma riguardava soltanto la festa della Patria Argentina.