TUTTOSPORT – Edema cerebrale per Diego Armando Maradona

Doppia apertura sulla prima pagina di Tuttosport in edicola oggi. Doppia apertura dedicata alla Champions League e alle sfide delle nerazzurre impegnate ieri in Europa: “Inter, è dura. Atalanta schiantata”. Il Borussia Mönchengladbach vince 6-0 con lo Shakhtar e vola al 2° posto. A Bergamo troppo Liverpool per l’Atalanta. Scatenato Diogo Jota, autore di una tripletta. Atalanta seconda, agganciata dall’Ajax. Nel taglio alto c’è spazio per la Juventus, attesa stasera dalla gara in casa del Ferencvaros. “Pirlo, Juve sveglia!”. La carica del tecnico per la sfida di questa sera: “Punti fondamentali ma voglio vedere anche il gioco”. Torna Giorgio Chiellini, Paulo Dybala in panchina.

Alle 17 in campo anche il Torino, in casa del Genoa, per il recupero di campionato. “Giampaolo: Genova per te vuol dire svolta”. Il tecnico sfida i rossoblù per dare una svolta alla stagione del Toro ma anche per salvare la panchina. “Diego, edema cerebrale: operato alla testa”. Tutti in ansia per Diego Armando Maradona.