Calciomercato Napoli, rimangono la Roma e la Fiorentina per Arkadiusz Milik

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di TMW Radio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Il Napoli rinnoverà il contratto a Gattuso durante la sosta per le Nazionali, c’è l’accordo per un contratto senza clausole. Ma De Laurentiis è molto felice di tenere ancora il tecnico e l’allenatore dal canto suo è felicissimo di restare ancora sulla panchina del Napoli anche per le prossime stagioni. L’accordo, ripeto, sarà ratificato durante la sosta”.

“Mercato? Ma quanti giocatori forti ha il Napoli in attacco? C’è Llorente che non trova spazio per esempio e potrebbe cercare una nuova destinazione, poi ci sono anche gli altri. Sarà un mercato di prestiti quello di gennaio, l’emergenza Coronavirus ha colpito anche il mondo del calcio di conseguenza. Palmieri del Chelsea potrebbe essere una buona opzione per gli azzurri per sostituire Ghoulam. Milik? Non escludo il rinnovo per poi essere ceduto, in Italia ci sono Roma e Fiorentina”.